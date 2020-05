Die große Koalition erwägt offenbar, wegen der Corona-Pandemie das Wahlrecht für die nächste Bundestagswahl zu ändern.

Die "Rheinische Post" berichtet unter Berufung auf Innen- und Rechtsexperten von CDU/CSU und SPD, durch eine Gesetzesnovelle könne die Möglichkeit geschaffen werden, ausschließlich auf die Abstimmung per Briefwahl zu setzen. Damit könne die Bundestagswahl im Herbst 2021 gegen mögliche Auswirkungen des Coronavirus abgesichert werden. Auch für die Aufstellung der Kandidaten sollen demnach Möglichkeiten gefunden werden, für einen Schutz vor weiterer Ausbreitung des Virus zu sorgen. Allerdings gebe es in diesem Punkt noch "Beratungsbedarf".



Die SPD-Innenexpertin Vogt will der Zeitung zufolge nicht auf Wahlversammlungen zur Bestimmung der Bundestagskandidaten verzichten. Sie schlägt einen kleineren Delegiertenschlüssel vor, damit solche Versammlungen mit weniger Delegierten möglich sind und genügend Abstand gewahrt werden kann.