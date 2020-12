Die SPD will ihr Programm für die Bundestagswahl im kommenden Jahr deutlich verschlanken.

Generalsekretär Klingbeil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man habe sich für ein kurzes und prägnantes Programm entschieden. Statt 140 Seiten wie noch im Jahr 2017 würde es diesmal eher 40 werden. Im Mittelpunkt sollten dabei Menschen stehen, die das Land am Laufen hielten. Als Beispiel nannte Klingbeil Beschäftigte Berufen, die sich in der Pandemie als systemrelevante erwiesen hätten. Inhaltlich würden zudem Ergebnisse einer Online-Debatte in das Programm einfließen, an der sich über 4.500 SPD-Mitglieder beteiligt hätten. Gestern war bekannt geworden, dass die nächste Bundestagswahl am 26. September des kommenden Jahres stattfinden soll.



Bundespräsident Steinmeier bestätigte eine entsprechende Empfehlung der Regierung. Am diesem letzten Sonntag im September sind in allen Bundesländern die Sommerferien zu Ende.

