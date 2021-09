Heute wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Wahllokale sind von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet. Gestern hatten die Parteien noch einmal auf diversen Veranstaltungen um unentschlossene Wähler geworben.

Rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt; viele haben ihre Kreuze jedoch schon gemacht, per Briefwahl. Die Bundeswahlleitung rechnet diesmal mit mindestens 40 Prozent Briefwählern. Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale werden erste Prognosen veröffentlicht, etwas später gibt es dann erste Hochrechnungen. 40 Parteien bewerben sich mit Landeslisten um den Einzug in den neuen Bundestag.

Entscheidung über neue Regierung könnte dauern

Der neue Bundestag muss spätestens 30 Tage nach der Wahl zusammentreten. Welche Parteien sich am Ende zu einer Regierungskoalition zusammenschließen, ist diesmal völlig offen. Da den jüngsten Umfragen zufolge mehrere Konstellationen denkbar sind, wird die Entscheidung über die künftige Regierung wohl erst in einigen Wochen oder gar Monaten fallen.

Letztes Werben vor der Wahl

Gestern hatten alle Parteien noch einmal um unentschlossene Wähler geworben. Unions-Kanzlerkandidat Laschet trat zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel in seiner Heimatstadt Aachen auf. Laschet warnte erneut vor einer Regierungsbeteiligung der Linken. Der SPD warf er vor, in Nordrhein-Westfalen 50 Jahre die Kohle-Partei schlechthin gewesen zu sein und jetzt so zu tun, als stehe sie an der Spitze der Umweltbewegung.



SPD-Kanzlerkandidat Scholz stellte in seinem Wahlkreis in Potsdam die Sozialpolitik in den Mittelpunkt. Er sagte, mit ihm als Bundeskanzler werde das Leben bezahlbarer. Er versprach stabile Renten, einen Mindestlohn von 12 Euro sowie Respekt vor den Lebensleistungen der Menschen. FDP-Parteichef Lindner bezeichnete es in Düsseldorf als Schlüsselaufgabe einer künftigen Regierung, das Land von bürokratischen Fesseln zu befreien.



In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin finden heute neben der Bundestagwahl zudem die Wahlen für einen neuen Landtag beziehungsweise ein neues Abgeordnetenhaus statt.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.