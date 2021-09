Bei der Bundestagswahl ist die AfD in Thüringen erstmals stärkste Partei geworden.

Sie kommt dort auf 24 Prozent der Stimmen vor der SPD mit 23,4 Prozent. Die AfD wird in Thüringen wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie holte in dem Bundesland erstmals auch Direktmandate, und zwar vier.



Auch in Sachsen erhielt die Partei bei der Bundestagswahl mit 24,6 Prozent die meisten Stimmen - ebenfalls vor der SPD mit 19,3 Prozent.



