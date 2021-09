Drei Tage nach der Wahl ist die neue AfD-Fraktion im Bundestag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen.

Die beiden Spitzenkandidaten, Weidel und Co-Parteichef Chrupalla, wollen sich gemeinsam um den Vorsitz bewerben. Die Abstimmung wird am Abend erwartet. Der Fraktion gehören 25 neue Abgeordnete an. Die AfD erhielt bei der Bundestagswahl am Sonntag 10,3 Prozent der Zweitstimmen und 16 Direktmandate.



Noch vor der Wahl der Vorsitzenden beriet die Fraktion darüber, ob die erstmals in den Bundestag gewählten Abgeordneten Moosdorf aus Sachsen und Helferich aus Nordrhein-Westfalen der Fraktion überhaupt angehören sollen. Moosdorf steht in der Kritik, seit er dem scheidenden Fraktionsvorsitzenden Gauland "Bockigkeit" vorhielt. Gegen Helferich war im Wahlkampf eine Ämtersperre verhängt worden. Er hatte sich als "freundliches Gesicht des NS" bezeichnet, dann aber erklärt, dieser Begriff sei eine Fremdzuschreibung von linken Bloggern gewesen, die er persifliert habe.



