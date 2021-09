Drei Tage nach der Wahl ist die neue AfD-Fraktion im Bundestag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen.

Die beiden Spitzenkandidaten, Weidel und Co-Parteichef Chrupalla, wollen sich gemeinsam um den Vorsitz bewerben. Die Abstimmung wird am Abend erwartet. Der Fraktion gehören 25 neue Abgeordnete an. Die AfD erhielt bei der Bundestagswahl am Sonntag 10,3 Prozent der Zweitstimmen, 2,3 Punkte weniger als bei der vorherigen Wahl. Kandidaten der AfD errangen diesmal 16 Direktmandate - alle in Ostdeutschland.

