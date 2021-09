In der AfD-Fraktion hat es offenen Streit über die künftige Führungsstruktur gegeben.

Nach einer kontroversen Debatte entschieden die Mitglieder, dass auch künftig zwei Vorsitzende an der Spitze der Fraktion stehen sollen. Ein Antrag zur Abkehr von diesem Prinzip fand nach Angaben aus Fraktionskreisen keine Mehrheit. Nach Einschätzung von Beobachtern richtete sich der Vorstoß vor allem gegen die bisherige Vorsitzende Weidel, die sich gemeinsam mit Parteichef Chrupalla zur Wahl stellen will. Strittig war zunächst auch die Wahlordnung. Einige Abgeordnete wollten nicht, dass sich beide Kandidaten gemeinsam zur Wahl stellen. Dies wurde aber mit knapper Mehrheit abgelehnt.



Gestern hatte sich die Fraktion zum ersten Mal getroffen. Dabei wurde unter anderem darüber diskutiert, ob die neu in den Bundestag gewählten Abgeordneten Moosdorf aus Sachsen und Helferich aus Nordrhein-Westfalen Fraktionsmitglieder sein sollten. Im Anschluss erklärte der scheidende Fraktionschef Gauland, Helferich werde der Fraktion nicht angehören. Gegen ihn war im Wahlkampf wegen Äußerungen zum Nationalsozialismus eine Ämtersperre verhängt worden.



