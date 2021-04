Die AfD will am Wochenende bei einem Präsenzparteitag in Dresden ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September verabschieden.

Rund 600 Delegierte werden heute erwartet. In dem Entwurf des Wahlprogramms werden unter anderem die Rückkehr zur Wehrpflicht und zu Grenzkontrollen, die Abschaffung des Rundfunkbeitrags, das Verbot von Minaretten sowie der Erhalt von Atom- und Kohleenergie gefordert.



Noch offen ist die Frage, ob die Delegierten auch über eine Kandidatenliste für die Bundestagswahl abstimmen werden. Der Co-Vorsitzende Meuthen möchte die Basis entscheiden lassen, Teile AfD-Rechten streben eine Festlegung auf dem Parteitag an.

