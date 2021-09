Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, hat die Parteien aufgerufen, mehr auf Menschen mit Behinderung zuzugehen.

Hier könne immer noch viel mehr passieren, sagte Bentele im Deutschlandfunk. So könnten Vertreter der Parteien in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gehen oder sich um eine einfachere Sprache bemühen. Bei der bevorstehenden Bundestagswahl dürfen nach Angaben Benteles rund 85.000 Personen, die auf eine Betreuung angewiesen sind, erstmals wählen.



Bislang waren sie in Deutschland von Bundestagswahlen ausgeschlossen. Diese Regelung war 2019 vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Der Bundestag änderte nach dieser Entscheidung das Wahlrecht. Davor erlaubte das Bundeswahlgesetz einen Ausschluss von der Wahl für denjenigen, "für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer bestellt ist".

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.