Bei der Bundestagswahl haben bis zum Nachmittag weniger Wählerinnen und Wähler ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben als vor vier Jahren.

Bis 14 Uhr waren es 36,5 Prozent der Berechtigten, wie Bundeswahlleiter Thiel mitteilte. Das waren demnach 4,6 Prozent weniger als vor vier Jahren. Die Stimmen der Briefwähler wurden dabei aber nicht berücksichtigt. Nach Angaben der Wahlleitung dürften wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen per Brief abgestimmt haben. Zuletzt wurde von mehr als 40 Prozent ausgegangen, so dass die Gesamtbeteiligung höher als bei der Wahl 2017 wäre.



Zur Abstimmung aufgerufen sind 60,4 Millionen Berechtigte. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Bundespräsident Steinmeier rief alle Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe auf. Wer mitmache, werde gehört - wer hingegen nicht wähle, lasse andere für sich entscheiden, schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag".

