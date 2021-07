Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass im Zusammenhang mit der Bundestagswahl Ende September eine höhere Gefahr für Politikerinnen und Politiker besteht.

Eine BKA-Sprecherin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Sicherheitsbehörden deshalb umfangreichere Maßnahmen zum Personenschutz treffen. Auch der Landesinnenminister Thüringens, Maier, bewertet die Lage ähnlich. Der SPD-Politiker machte unter anderem die AfD und die sogenannte Querdenker-Szene dafür verantwortlich. Diese erzeugten ein Klima, das besorgniserregend sei. Es werde häufig von Diktatur in Deutschland gesprochen, so Maier. In einigen Fällen hätten Querdenker Politiker bereits zu Hause aufgesucht, beispielsweise den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer und einen Thüringer Bürgermeister.

