Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kann ab heute die Abstimmung per Brief in Deutschland anlaufen.

Dafür mussten bis gestern die Wählerverzeichnisse fertiggestellt werden. Wer die Briefwahl nutzen will, muss sie beantragen. Dies kann etwa mit einem Vordruck in den Unterlagen erfolgen, die allen Wählern zugeschickt werden. Der Antrag kann aber auch ohne Vordruck schriftlich, online sowie persönlich im zuständigen Bezirksamt gestellt werden.



2017 hatte der Anteil der Briefwähler bei 28,6 Prozent gelegen. Der Bundeswahlleiter rechnet damit, dass der Anteil in diesem Jahr am 26. September auch wegen der Corona-Pandemie höher ausfallen könnte.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.