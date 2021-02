Die CSU strebt für die nächste Bundestagswahl ein gemeinsames Programm mit der CDU an und will auf zusätzliche eigene Vorschläge verzichten.

Das kündigte CSU-Generalsekretär Blume in München an. Vor vier Jahren hatte die Partei unter ihrem damaligen Vorsitzenden Seehofer neben dem gemeinsamen Wahlprogramm einen eigenständigen "Bayernplan" vorgelegt. In diesem stand die CSU-Forderung nach einer Obergrenze von maximal 200.000 einreisenden Flüchtlingen pro Jahr.



Die Migrationspolitik hatte zu heftigem Streit mit der CDU geführt. Mittlerweile gilt das Verhältnis der Schwesterparteien wieder als befriedet.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.