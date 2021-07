Der CSU-Vorstand hat auf seiner Klausurtagung am Tegernsee das Wahlprogramm der Partei einstimmig verabschiedet.

Es soll das gemeinsame Programm mit der Schwesterpartei CDU ergänzen. Parteichef Söder sagte mit Blick auf Umfragewerte der Union, es gebe noch massiv Luft nach oben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Union den Kanzler stelle, sei zwar hoch, es sei aber nichts sicher. Der bayerische Ministerpräsident betonte zudem den Anspruch seiner Partei auf mindestens drei Ministerposten in einer neuen Regierung nach der Bundestagswahl Ende September.



Unter anderem spricht sich die CSU in ihrem Programm dafür aus, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft zu senken, die Mütterrente auszuweiten und das Eltergeld länger als bisher zu zahlen. Söder erklärte, er sehe die CSU mit dem Unions-Kanzlerkandidaten Laschet bei der Forderung nach Entlastungen auf einer Linie. Seine Partei akzentuiere aber bestimmte Punkte noch etwas stärker.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.