Die CSU geht wie erwartet mit Landesgruppenchef Dobrindt als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl.

Auf einer Wahlversammlung in Nürnberg stimmten mehr als 93 Prozent der Delegierten für Dobrindt. Bei der Abstimmung wurde auch Listenplatz zwei vergeben - er geht an Digitalstaatsministerin Bär. Die CSU tritt bei der Bundestagswahl erstmals mit einer paritätisch besetzen Landesliste an, auf der immer abwechselnd Männer und Frauen stehen.



Allerdings spielt die Landesliste bei der Bundestagswahl erfahrungsgemäß kaum eine Rolle. Bei der Abstimmung 2017 gewannen die Christdemokraten alle 46 Direktmandate in Bayern. Über die Landesliste zog damals niemand zusätzlich in den Bundestag ein. Bei den Direktkandidaten bewerben sich dieses Mal 36 Männer und zehn Frauen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.