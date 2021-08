CSU-Chef Söder fordert mehr Tempo und mehr Engagement im Wahlkampf der Union.

Im ZDF betonte er, er arbeite zwar gut mit dem CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Laschet zusammen, der Wahlkampf sei jedoch bislang "ein bisschen seltsam". Dass die Union in Umfragen zunächst steil gestiegen sei, habe wohl mehr an den Fehlern der anderen gelegen. Aber wie im Fußball sei es besser - Zitat -, "auch nochmal selbst zu stürmen und offensiv zu werden". Zuletzt hatte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Dobrindt, Unzufriedenheit geäußert. Der Wahlkampf brauche zusätzliche Dynamik, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Die Union hatte zuletzt in Umfragen einige Prozentpunkte verloren.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.