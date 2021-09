Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Mohamed Ali, hat das Wahlergebnis für ihre Partei als "sehr, sehr enttäuschend" bezeichnet.

Die Aufarbeitung werde sicherlich einige Wochen dauern, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Linke sei mit ihren Positionen nicht durchgedrungen und man müsse nach dem Warum fragen. Mohamed Ali wies die Vermutung zurück, dass ein Grund für das schlechte Abschneiden der Linken ihre außenpolitischen Positionen und die Ablehnung der Nato gewesen sein könnte. Daran habe es nicht gelegen, sagte die Fraktionschefin. Die Partei habe ihre Position an der Stelle ja nicht verändert. Die Linke ist nach dem vorläufigen Ergebnis knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, zieht aber mit drei direkt gewählten Abgeordneten in den Bundestag ein.



Die AfD verlor im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren 2,3 Prozentpunkte und bekam noch 10,3 Prozent der Stimmen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Storch bezeichnete das Wahlergebnis ihrer Partei als stabil. Trotz schwierigen Umfelds mit Anfeindungen und Ausgrenzungen sei es gelungen, ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen, betonte von Storch im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.