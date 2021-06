Die Partei Die Linke legt ihren Schwerpunkt im Bundestagswahlkampf auf die Sozialpolitik.

Beim digitalen Parteitag sprachen sich knapp 88 Prozent der Delegierten für das entsprechende Wahlprogramm aus. Unter anderem tritt die Linke für einen Mindestlohn von 13 Euro ein, für eine Mindestrente von 1.200 Euro und einen Mietendeckel für ganz Deutschland. Die zusätzlichen Kosten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen durch eine Vermögensabgabe finanziert werden. In der Klimapolitik bekennt sich die Linke zum Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zu 1990 zu begrenzen.



Die Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf, Wissler und Bartsch, betonten mit Blick etwa auf Automobilhersteller und Immobilienkonzerne, dass man bereit sei, sich für die Umsetzung dieser Ziele - Zitat - auch mit den Mächtigen anzulegen. Beide griffen die Union in der Diskussion um eine massenhafte Beschaffung von Corona-Schutzmasken an. Bartsch warf CDU und CSU diesbezüglich eine staatspolitische Verwahrlosung vor.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.