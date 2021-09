Die meisten Parteien beenden heute offiziell den Wahlkampf.

Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Laschet, wird zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Söder in München erwartet. SPD-Kanzlerkandidat Scholz und die Kandidatin der Grünen, Baerbock, reisten in das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Baerbock kam zunächst überraschend nach Köln zur Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Zur Stunde ist sie gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Habeck zum bundesweiten Wahlkampfabschluss ihrer Partei in Düsseldorf. Scholz plant, auf dem Heumarkt in Köln zusammen mit den SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans noch einmal um unentschlossene Wählerinnern und Wähler zu werben. Die offiziellen Wahlkampfabschlüsse von AfD und Linken finden in Berlin statt. Scholz und Laschet werden allerdings auch morgen noch Termine bestreiten. Die FDP beschließt ihren Wahlkampf ebenfalls erst morgen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.