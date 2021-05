Die FDP ist zu einem dreitägigen digitalen Parteitag zusammengekommen. Parteichchef Linder sprach sich in einer Rede für eine Stärkung der Marktwirtschaft in Deutschland aus.

Die ökonomische Basis habe hierzulande in den vergangenen Jahren und beschleunigt durch die Corona-Pandemie erheblichen Schaden genommen. Sie sei aber der Motor des Landes. Nur wenn Deutschland wirtschaftlich gut aufgestellt sei, könne man den großen sozialen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft adäquat begegnen. Der Bundesregierung warf Lindner vor, durch ihre Corona-Politik den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet zu haben. Die Verhängung pauschaler Lockdowns habe einen hohen Preis gehabt. Soziale Risiken seien nicht genügend in den Blick genommen worden. Die Liberalität Deutschlands sei verformt worden.



Dabei sollen die über 600 Delegierten das Programm für die Bundestagswahl im September verabschieden sowie ein neues Präsidium und einen neuen Vorstand wählen. Als Amtsinhaber Lindner tritt an, der die Freien Demokraten im Fall seiner Wahl auch als Spitzenkandidat anführen will.



Im Entwurf des Vorstands für das Wahlprogramm spricht sich die FDP für eine Reform von Behörden aus, die sich in der Pandemie als bürokratisch gelähmt erwiesen hätten. Außerdem fordert die Partei Steuerentlastungen für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger, eine Modernisierung der Altersvorsorge, ein besseres Bildungssystem sowie einen Schub bei der Digitalisierung.

FDP-Vize Beer: Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam anpacken

Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Beer fordert für die Zeit nach der Corona-Pandemie mehr Raum für Innovationen. Sie sagte im Deutschlandfunk [Audio], derzeit sei die Bundesrepublik Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Das Land sollte aber Weltmeister werden bei guten Jobs, Wachstum und Wohlstand. Der Wiederaufschwung nach der Pandemie werde nur gelingen, indem man Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam anpacke. Damit müsse sich eine künftige Bundesregierung befassen, egal welche Parteien daran beteiligt seien.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.