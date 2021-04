Die Spitze der FDP setzt in ihrem Entwurf für das Programm zur Bundestagswahl auf individuelle Verantwortung und weniger Bürokratie.

Der Vorsitzende Lindner sagte in Berlin, es gehe seiner Partei darum, nicht immer nur den Staat stark zu machen, sondern jede Bürgerin und jeden Bürger. Man vertraue den Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese sollten von finanzieller Überforderung entlastet werden - unter anderem mit Steuersenkungen.



Lindner ergänzte, die FDP wolle zahlreiche Bürokratiehürden abbauen. Das staatliche Gemeinwesen sei ein "Sanierungsfall". Es sei daher die Aufgabe für das nächste Jahrzehnt, den Staat zu modernisieren und zu digitalisieren. Die Freien Demokraten streben nach Angaben von Lindner ein zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl im September an. Über das Wahlprogramm entscheidet ein Parteitag Mitte Mai.

