Am Tag nach der Bundestagswahl bringen sich die Parteien für mögliche Sondierungsgespräche in Position. Die Grünen und die FDP haben zunächst Vorsondierungen miteinander verabredet, um Schnittmengen für mögliche Regierungsbündnisse mit der SPD oder der Union auszuloten. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" wollen die Spitzen von Grünen und FDP am Mittwoch in Berlin zusammenkommen.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz sprach sich für eine zügige Aufnahme von Gesprächen mit den Grünen und der FDP aus. Ziel sei es, vor Weihnachten ein Ergebnis zu erzielen, sagte Scholz nach einer Präsidiumssitzung der SPD in Berlin. Auch der CDU-Vorsitzende Laschet und der CSU-Vorsitzende Söder zeigten sich bereit für Gespräche über ein Regierungsbündnis der Union mit der FDP und den Grünen.



Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist die SPD mit 25,7 Prozent als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen. Die Union kommt nach deutlichen Verlusten auf 24,1 Prozent. Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 14,8 Prozent. Dahinter folgen die FDP mit 11,5 und die AfD mit 10,3 Prozent. Die Linkspartei erhielt zwar nur 4,9 Prozent, zieht aber durch den Gewinn von drei Direktmandaten auch mit Listenkandidaten in den Bundestag ein. Einen Sitz im neuen Parlament erhält der Südschleswigsche Wählerverband, der als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist. Die Wahlbeteiligung lag mit 76,6 Prozent auf dem Niveau der vergangenen Wahl. Der neue Bundestag hat 735 Abgeordnete, 26 mehr als bisher.



Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.