Auf Bundesebene setzen die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP heute im kleinen Kreis ihre Gespräche über eine Regierungsbildung fort.

Die Generalsekretäre der Sozialdemokraten und Liberalen, Klingbeil und Wissing, sowie der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, versuchen, das bisher Verhandelte zu Papier zu bringen. Klingbeil hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis Ende der Woche eine gemeinsame Grundlage für den Abschluss der Sondierungen zu erarbeiten.



SPD-Kanzlerkandidat Scholz rechnet damit, dass die sogenannte Ampelkoalition noch vor Weihnachten zustande kommt. Er sagte am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington, die Sondierungen fänden in einer sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.