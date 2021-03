Die Grünen wollen heute den Entwurf für ihr Bundestagswahlprogramm präsentieren.

Wie aus dem Papier, das dem Deutschlandfunk bereits vorliegt, hervorgeht, wird die Klimakrise darin als Existenzfrage bezeichnet. Einer der Schwerpunkte in dem Programm ist die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. So will sich die Partei etwa für ein milliardenschweres Investitionsprogramm einsetzen. Weiter heißt es, ein sogenanntes Energiegeld solle für einen sozialen Ausgleich bei der CO2-Bepreisung sorgen, indem zusätzliche Einnahmen an Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden. Gegen Plastik in den Weltmeeren wollen die Grünen zudem Sofortmaßnahmen mit dem Ziel der Müllvermeidung einleiten.



Die Parteichefs Baerbock und Habeck werden das Papier am Vormittag in Berlin vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.