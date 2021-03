Die Partei Bündnis 90/ Die Grünen plant heute ihren Entwurf für das Bundestagswahlprogramm zu präsentieren.

Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, ist ein Schwerpunkt die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Die Partei setze sich für ein milliardenschweres Investitionsprogramm ein. Die Deutsche Presse-Agentur führt Bemühungen für mehr Ökologie in der Wirtschaft an - etwa durch die Forderung, umweltschädliche Subventionen zu streichen. Ein sogenanntes Energiegeld solle für einen sozialen Ausgleich bei der CO2-Bepreisung sorgen, indem zusätzliche Einnahmen an Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt würden. Gegen Plastik in den Weltmeeren solle ein Sofortprogramm mit Zielen zur Müllvermeidung aufgesetzt werden. Im Verkehrsbereich möchte die Partei unter anderem das Schienennetz im ländlichen Raum stärken. Nach dem Wirecard-Skandal wollten die Grünen die Finanzaufsicht stärken.

