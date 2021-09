Der Co-Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Banaszak, favorisiert eine Koalition mit SPD und FDP im Bund.

Die große Mehrheit der Grünen-Anhänger habe sich für ein solches Bündnis ausgesprochen, sagte Banaszak im Deutschlandfunk. Diese Präferenz teile er. Banaszak wurde am Sonntag erstmals in den Bundestag gewählt. Eine Koalition unter Führung der Union sei zwar eine rechnerische Option, die er nicht ausschließen wolle. Es stelle sich angesichts der aktuellen Verfasstheit der Union jedoch die Frage, ob sie überhaupt in der Lage wäre, eine Regierung anzuführen, meinte Banaszak.



Mit der FDP gebe es Gemeinsamkeiten bei Bildung und Digitalisierung. Dissenz hingegen in ökologischen Fragen, bei der Steuer- und Finanzpolitik, sagte Banaszak. Morgen wollen FDP und Grüne in Vorab-Gesprächen über eine mögliche gemeinsame Regierungsbeteiligung reden.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.