Als Reaktion auf die Schmähplakate haben die Grünen nach eigenen Angaben kurzfristig 100.000 Euro eingesammelt, um eine eigene Kampagne dagegen zu setzen.

Binnen zweier Tage habe es eine Welle der Solidarität und Unterstützung gegeben, teilte Bundesgeschäftsführer Kellner in Berlin mit.



In verschiedenen Städten hängen mit Blick auf die Bundestagswahl seit Kurzem große grüne Plakate unter dem Motto "Grüner Mist". Neben Sonnenblumen mit hängenden Köpfen sind darauf Begriffe wie "Klimasozialismus" und "Ökoterror" zu sehen. Die Plakate sollen aus dem rechtspopulistischen Milieu heraus in Auftrag gegeben worden sein.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.