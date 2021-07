Die Grünen haben ihre Kampagne für die Bundestagswahl vorgestellt.

Bundesgeschäftsführer Kellner sagte, die Partei stehe mit ihrem Spitzenduo Baerbock und Habeck sowie Baerbock als Kanzlerkandidatin für einen neuen Aufbruch. Es gebe in der Bevölkerung eine hohe Bereitschaft für Veränderungen und für mehr Klimaschutz.



Auf den vorgestellten Wahlplakaten ist beispielsweise zu lesen: "Unser Land kann viel, wenn man es lässt" oder "Wirtschaft und Klima ohne Krise".



Erstmals wollen die Grünen über 60-Jährige gezielt ansprechen, etwa in Anzeigen in Print-Medien. Zwei Millionen Erstwähler will die Partei direkt anschreiben.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.