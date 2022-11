Nach zahlreichen Pannen

Bundestagswahl in Berlin muss teilweise wiederholt werden

Die Bundestagswahl in Berlin muss zumindest in Teilen wiederholt werden. Das beschloss die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP am späten Abend im Bundestag. Vorausgegangen war eine entsprechende Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses. Demnach muss in 431 der rund 2.300 Berliner Abstimmungsbezirke noch einmal gewählt werden.

11.11.2022