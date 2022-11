Nach zahlreichen Pannen

Wählerinnen und Wähler vor einem Wahllokal in Berlin bei der Bundestagswahl 2021 (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Das beschloss die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP am späten Abend im Bundestag. Vorausgegangen war eine entsprechende Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses. Demnach muss in 431 der rund 2.300 Berliner Abstimmungsbezirke noch einmal gewählt werden. Der Union geht die Teilwiederholung nicht weit genug. Sie wollte die Bürgerinnen und Bürger in der Hälfte aller Berliner Wahlkreise noch einmal an die Wahlurnen rufen. Gegen den Bundestagsbeschluss kann noch das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Wann die Teilwiederholung stattfinden soll, ist deshalb noch offen.

Bei den Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus hatte es in Berlin am 26. September vergangenen Jahres zahlreiche Pannen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.