SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat das Ziel bekräftigt, dass die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden.

Mit Blick auf die Umfragewerte seiner Partei sagte Scholz im Deutschlandfunk, er wisse, dass er am meisten Strecke gut machen müsse. Dies werde mit dem neuen Parteiprogramm gelingen. Scholz betonte, die SPD wolle mit technologischem Fortschritt dafür sorgen, dass es Arbeitsplätze gebe und der Klimawandel aufgehalten werde. Dafür müsse man auch bereit sein, neue Stromleitungen oder Windkraftanlagen zu genehmigen.



In Umfragen liegt die SPD bei etwa 15 Prozent. Scholz war gestern auf dem Online-Parteitag in Berlin mit rund 96 Prozent der Delegiertenstimmen als Kanzlerkandidat bestätigt worden. Zudem wurde das Wahlprogramm mit großer Mehrheit beschlossen.



Scholz erklärte, Respekt und Fortschritt seien die zwei zentralen Punkte des Programms. Er wolle, dass die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen könnten und niemand auf den anderen herabblicke. Da sei in Deutschland viel durcheinandergekommen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.