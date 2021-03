Angesichts der Bundestagswahl im September fordern rund 140 Hilfs- und Klimaorganisationen von den Parteien deutlich ambitioniertere Klimaziele.

Die Geschäftsführerin der so genannten "Klima-Allianz", Averbeck, sagte bei der Vorstellung eines gemeinsamen Forderungskataloges, was die nächste Bundesregierung entscheide, habe Auswirkungen auf den deutschen Treibhausgasausstoß der nächsten 20 bis 30 Jahre. Die Organisationen fordern etwa Klimaneutralität bis 2040 - und damit zehn Jahre früher als geplant.



Dafür braucht es laut dem Papier vor allem einen raschen Ausbau erneuerbarer Energien, einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sowie eine solide Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem müsse die künftige Regierung in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit einen Zeitplan für die Abschaffung umwelt- und klimaschädlicher Subventionen vorlegen. Das so gewonnene Geld solle in einen Klimaschutz-Fonds fließen, heißt es. Bei allen Klimaschutzmaßnahmen müsse zudem die soziale Dimension mitgedacht werden.



Den gesamten Katalog der Forderungen finden Sie hier. An der Klima-Allianz sind Organisationen wie der BUND, Brot für die Welt, die Diakonie Katastrophenhilfe, Misereor und der WWF beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.