Der CDU-Vorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Scholz zum Wahlsieg der Sozialdemokraten gratuliert.

Die Glückwünsche trafen heute per Brief ein, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Parteikreise meldet. CSU-Chef Söder hatte Scholz bereits gestern beglückwünscht. Auch Bundeskanzlerin Merkel gratulierte dem SPD-Kanzlerkandidaten. Das geschah nach Angaben des Bundespresseamts bereits am Montag.



Die SPD war bei der Bundestagswahl mit 25,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. CDU und CSU kamen zusammen auf 24,1 Prozent.

