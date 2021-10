Der CDU-Vorsitzende Laschet hat mit Parteikollegen in Berlin über die anstehenden Sondierungen mit der FDP und den Grünen beraten.

Wie es aus der Partei hieß, wurde Vertraulichkeit über die Inhalte vereinbart. Laschet und die anderen Teilnehmer verließen das Adenauerhaus nach zwei Stunden wortlos. Die CDU will bei den geplanten Gesprächen mit einem zehnköpfigen Team antreten. Neben Laschet und Generalsekretär Ziemiak sind dabei: Unionsfraktionschef Brinkhaus, die fünf stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Klöckner, Breher, Bouffier, Spahn und Strobl sowie die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, Günther und Haseloff.



Morgen Abend ist ein erstes Treffen mit Vertretern der FDP geplant. Am Dienstag will die Union erstmals auch mit den Grünen über ein mögliches Jamaika-Bündnis beraten.

