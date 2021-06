Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, haben in Berlin das gemeinsame Wahlprogramm der Union vorgestellt.

Söder sagte, Ziel sei es, dass nach der Bundestagswahl gegen die Union keine Regierung gebildet werden könne. Alles in dem Programm sei umsetzbar und machbar. Nach 16 Jahren Unionsführung sei man nicht nicht müde, sondern habe neue Lust an der Verantwortung entdeckt.

Union will "Epochenwandel gestalten"

Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Laschet, betonte, Deutschland brauche einen Modernisierungsschub für den digitalen und demografischen Wandel. Diesen Epochenwandel wolle die Union aktiv gestalten. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass vieles möglich sei. Deutschland müsse in neuen Technologien führend werden und wehrhafter gegen Pandemien und ökonomische Krisen vorgehen.



Die Spitzen von CDU und CSU hatten das Bundestagswahlprogramm der Union auf einer Klausurtagung einstimmig verabschiedet. Demnach schließt die Union nach der Bundestagswahl trotz der massiven Staatsverschuldung wegen der Corona-Krise Steuererhöhungen aus. Zugleich wollen CDU und CSU den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen und die Schuldenbremse beibehalten.

Kritik der anderen Parteien

SPD-Generalsekretär Klingbeil warf CDU und CSU soziale Kälte vor. Er sagte dem Fernsehsender RTL, für die Erzieherin oder die Pflegekraft tue die Union nichts. Stattdessen sollten Steuern für Unternehmen gesenkt und der Solidaritätszuschlag für Spitzenverdiener abgeschafft werden.



Grüne und Linke warfen der Union vor, in ihrem Programm nicht zu erklären, wie sie ihre Vorhaben finanzieren will. Der Linken-Spitzenkandidat Bartsch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bürger würden über die wahren finanziellen Belastungen in der nächsten Legislaturperiode getäuscht.

