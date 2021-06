Mit den Schwerpunkten Modernisierung, Sicherheit und finanzielle Entlastungen wollen CDU und CSU den Bundestagswahlkampf bestreiten.

Die Parteivorsitzenden Laschet und Söder stellten dazu in Berlin das gemeinsame Programm vor, das zuvor von den Gremien gebilligt worden war. Ziel sei der Erhalt des Industriestandorts Deutschland bei gleichzeitiger Stärkung des Klimaschutzes, eine Sicherung des Rentensystems sowie der Verzicht auf Steuererhöhungen. Den Solidaritätszuschlag will die Union ganz abschaffen, kleinere und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet werden. Angestrebt wird ein Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung.



Der Kanzlerkandidat der Union, der CDU-Vorsitzende Laschet, betonte, man verbinde konsequenten Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit. Nach den Worten von CSU-Chef Söder stehen die Pläne unter Finanzierungsvorbehalt. Die Union setzt vor allem auf eine anziehende Konjunktur und die damit verbundenen Mehreinnahmen des Staates.

Kritik der anderen Parteien

SPD-Generalsekretär Klingbeil warf CDU und CSU soziale Kälte vor. Er sagte dem Fernsehsender RTL, für die Erzieherin oder die Pflegekraft tue die Union nichts. Stattdessen sollten Steuern für Unternehmen gesenkt und der Solidaritätszuschlag für Spitzenverdiener abgeschafft werden.



Grüne und Linke warfen der Union vor, in ihrem Programm nicht zu erklären, wie sie ihre Vorhaben finanzieren will. Der Linken-Spitzenkandidat Bartsch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bürger würden über die wahren finanziellen Belastungen in der nächsten Legislaturperiode getäuscht.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.