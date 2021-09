Unions-Kanzlerkandidat Laschet will trotz des historisch schlechten Abschneidens von CDU und CSU Parteivorsitzender der Christdemokraten bleiben.

Zugleich bekräftigte er in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF, die Union in die nächste Bundesregierung führen zu wollen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz reklamierte den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger sei eindeutig zugunsten der SPD ausgefallen. Noch vor Weihnachten wolle er eine neue Regierung bilden, erklärte Scholz. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Baerbock, räumte persönliche Fehler in der Kampagne ein. Man habe als führende Kraft das Land gestalten wollen. Diesmal habe es jedoch nicht gereicht. Der FDP-Vorsitzende Lindner sprach sich für ein Bündnis mit Union und Grünen aus, schloss aber auch eine Koalition mit SPD und Grünen nicht aus.



Die AfD-Spitzenkandidatin Weidel erklärte, ihre Partei habe ein solides Ergebnis erzielt und sei keine Eintagsfliege, wie es viele erwartet hätten. Die Parteichefin der Linken, Hennig-Wellsow, führte die Verluste der Linkspartei auf Fehler in den vergangenen Jahren zurück. Diese seien nicht erst in den letzten Wochen entstanden.

