Unmittelbar vor der Bundestagswahl am Sonntag treffen am Abend noch einmal die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Laschet und Scholz, sowie die Kandidatin der Grünen, Baerbock, in einer Fernsehdebatte aufeinander.

Mit dabei sind diesmal auch die Spitzenkandidatinnen der Linken und der AfD, Wissler und Weidel, sowie FDP-Spitzenkandidat Lindner und der CSU-Vorsitzende Söder. Der 90-minütigen Runde, die von ARD und ZDF übertragen wird, waren zahlreiche weitere TV-Debatten in unterschiedlichen Formaten vorausgegangen.



Wir begleiten den Schlagabtausch mit einem Liveblog.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.