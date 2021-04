Mehrere Parteien wählen auch an diesem Wochenende wieder ihre Landeslisten für die Bundestagswahl im Herbst.

Bei den Grünen in Brandenburg tritt am Vormittag Parteichefin Baerbock auf Listenplatz eins an. Am Montag wollen die Grünen bekanntgeben, ob Baerbock oder ihr Co-Vorsitzender Habeck Kanzlerkandidat beziehungsweise Kanzlerkandidatin wird. In Berlin und Sachsen wählt die CDU ihre Landeslisten. In Thüringen will sich die neue Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Hennig-Wellsow, im Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer Land II aufstellen lassen.

