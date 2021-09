Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen fordert eine höhere Priorität des Sports innerhalb der nächsten Bundesregierung.

Der Vorsitzende Stefan Klett sagte in Aachen, dazu müsse ein Staatsminister oder eine Staatsministerin im Bundeskanzleramt oder beim Kanzleramtsminister installiert werden. Als Blaupause könne das Modell in Nordrhein-Westfalen dienen, wo der Sport bei Ministerpräsident Laschet angesiedelt sei. Klett verwies darauf, dass 27 Millionen Menschen in etwa 90.000 Sportvereinen in Deutschland organisiert sind. In der Bundesregierung kümmert sich derzeit das Innenministerium auf Staatssekretär-Ebene um das Thema Sport.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.