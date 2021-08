Die Union muss nach den Worten des Parteienforschers Jürgen Falter die sinkenden Umfragewerte fünf Wochen vor der Bundestagswahl außerordentlich ernst nehmen.

Es handele sich nicht um einzelne Ausreißer, sagte der Mainzer Wissenschaftler im Deutschlandfunk. Die Umfragewerte seien so bedrohlich, dass es gut sein könne, dass die Union in der Opposition lande. Kanzlerkandidat Laschet bringe keinen Schwung in den Wahlkampf, man vermisse Führung und klare Programmpunkte. Möglicherweise werde Laschet unterschätzt. Die Frage sei, ob der CDU-Politiker Gelegenheit habe, sich zu bewähren oder in Fernsehdebatten Punkte zu machen. Falter betonte, es sei noch vieles offen. Der Trend könne noch umgekehrt werden. Viele Wählerinnen und Wähler entschieden im letzten Moment. Einige hätten aber im Lichte dieser Stimmung bereits per Briefwahl votiert.

