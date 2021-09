Das Potenzial der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler ist bei der anstehenden Bundestagswahl nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte größer als sonst.

"Es gibt nicht nur eine hohe Zahl an Wählern, die unentschlossen sind, sondern auch eine hohe Zahl an unentschlossenen Briefwählern", sagte Korte der "Welt am Sonntag". Früher hätten Briefwähler ihre Unterlagen rasch wieder zurückgeschickt - diesmal lägen sie unausgefüllt zu Hause.



Diese Entwicklung mache es schwerer, eine zuverlässige Prognose zum Ausgang der Wahl abzugeben. Hinzu komme die einmalige Konstellation, dass es keinen Titelverteidiger gebe. Auch habe die "Distanzdemokratie" durch die Corona-Pandemie den Wahlkampf für die Parteien schwieriger gemacht, meinte Korte. Insofern sei er überzeugt, dass "das Virus die Wahl entscheide".



