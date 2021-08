Die saarländische Landesliste der Grünen bleibt von der Bundestagswahl im September ausgeschlossen.

Das entschied der Bundeswahlausschuss. Hintergrund sind parteiinterne Querelen in dem Landesverband, die dazu geführt hatten, dass die Aufstellung der Landesliste rechtlich angreifbar wurde. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Saar-Grünen weniger als 0,1 Prozentpunkte zum bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent beigetragen.



Der Bundeswahlausschuss entschied zudem, dass die AfD mit ihrer Bremer Landesliste antreten darf. Der Landeswahlausschuss hatte bemängelt, dass eine von der Aufstellungsversammlung der AfD gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung verweigert hatte. Bei der letzten Bundestagswahl hatte die AfD in Bremen zehn Prozent der Zweitstimmen erhalten.



Dem Bundeswahlausschuss gehören neben dem Bundeswahlleiter eine Richterin und ein Richter am Bundesverwaltungsgericht sowie acht Beisitzerinnen und Beisitzer an, die von den Parteien im Bundestag vorgeschlagen werden.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.