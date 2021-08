Die saarländische Landesliste der Grünen bleibt von der Bundestagswahl im September ausgeschlossen. Das entschied der Bundeswahlausschuss. Hintergrund sind parteiinterne Querelen in dem Landesverband, die dazu geführt hatten, dass die Aufstellung der Landesliste rechtlich angreifbar wurde.

Beim ersten Versuch war am 20. Juni der aus Saarlouis stammende Ex-Landesparteichef Ulrich auf Platz 1 und damit zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Ein Schiedsgericht erklärte die Wahl dieser Liste aber für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten. Zudem sah es einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei.

Thiel: Grüne hätten Problem sehen müssen

Ulrich ist Sprecher des Ortsverbands Saarlouis. Vor dem zweiten Anlauf zur Listenaufstellung am 17. Juli schloss dann das Bundesschiedsgericht die 49 Delegierten aus dem Ortsverband Saarlouis aus. Begründet wurde dies mit Unregelmäßigkeiten bei der Wahl der Delegierten in dem Ortsverband. Diese 49 Delegierten machten rund ein Drittel aller Delegierten aus. Der Landeswahlausschuss hatte diesen Ausschluss als schweren Fehler und Verstoß gegen das Demokratieprinzip gewertet. Dieser Auffassung folgte der Bundeswahlausschuss.



Bundeswahlleiter Thiel sagte, der Ausschluss von Delegierten stelle einen Verstoß gegen den Kernbestand von Verfahrensgrundsätzen dar, ohne die ein Wahlvorschlag nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht Grundlage einer demokratischen Wahl sein könne. Die Grünen hätten Thiel zufolge "sehen müssen, in welches Problem wir hier hineinkommen". Sie hätte dagegen rechtzeitig Vorkehrungen treffen müssen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Saar-Grünen weniger als 0,1 Prozentpunkte zum bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent beigetragen.

Bremer AfD darf antreten

Der Bundeswahlausschuss entschied zudem, dass die AfD mit ihrer Bremer Landesliste antreten darf. Der Landeswahlausschuss hatte bemängelt, dass eine von der Aufstellungsversammlung der AfD gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung verweigert hatte. Bei der letzten Bundestagswahl hatte die AfD in Bremen zehn Prozent der Zweitstimmen erhalten.



Dem Bundeswahlausschuss gehören neben dem Bundeswahlleiter eine Richterin und ein Richter am Bundesverwaltungsgericht sowie acht Beisitzerinnen und Beisitzer an, die von den Parteien im Bundestag vorgeschlagen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.