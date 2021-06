Bundestagspräsident Schäuble hält die Gefahr einer ausländischen Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf nach eigenen Angaben für "relativ groß".

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Erfahrung zurückliegender Wahlen in anderen Ländern zeige, dass mit Fake News ein richtiger Propagandakrieg geführt werden könne. Besorgt äußerte sich Schäuble dahingehend, dass ein Teil der Bevölkerung in Deutschland zwar gut integriert sei, sich aber teils oder überwiegend aus ausländischen Medien informiere. Als Beispiel nannte er den staatlich finanzierten russischen Fernsehender "Russia Today". Dieser entspreche offensichtlich nicht einmal annähernd den Grundsätzen von Medienfreiheit.



Schäuble meinte, dem gesellschaftlich entgegenzuwirken sei nicht einfach. Möglicherweise können russischsprachige Influencer in den sozialen Netzwerken für die Gefahren der Manipulation und Propaganda sensibilisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.