Im Bundestagswahlkampf sehen sich Parteien Schmähkampagnen ausgesetzt.

Zuletzt traf es die Grünen. SPD und CDU stellten sich jetzt an die Seite ihrer Konkurrentin und verurteilten die Schmäh-Plakate, die seit einigen Tagen in vielen Städten zu sehen sind. SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärte, Demokraten hielten zusammen. SPD-Vize Kühnert meinte, Solidarität auch mit allen, die es als nächstes treffe.



CDU-Generalsekretär Ziemiak schloss sich der Kritik an der Schmähaktion gegen die Grünen an. Zu fairem Wahlkampf gehöre es, auch das Wort zu ergreifen, wenn es nicht gegen die eigene Partei gehe: "Der Dreck, der aktuell von AfD- und NPD-nahen Kreisen über die Grünen ausgegossen wird und mit einer Plakatkampagne befeuert wird, ist widerwärtig." Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner bedankte sich und rief seinerseits zum gemeinsamen Einsatz gegen Hass und Hetze auf.

Duisburger steckt hinter Kampagne

In verschiedenen Großstädten sind seit wenigen Tagen Plakate unter dem Motto "#GrünerMist2021" zu sehen. Optisch aufgemacht sind sie wie die Wahlwerbung der Partei, allerdings lassen die Sonnenblumen darauf die Köpfe hängen. Darauf stehen Wörter wie "Wohlstandsvernichtung", "Klimasozialismus" oder "Ökoterror". Dahinter steckt nach eigener Aussage der Duisburger David Bendels mit seiner Agentur "Conservare Communication GmbH" in Hamburg. Der Chefredakteur des rechtspopulistischen "Deutschland-Kuriers" erklärte, er wolle davor warnen, dass von den Grünen eine massive Gefahr für Deutschland ausgehe.



Bendels, der früher Sprecher der Jungen Union in Duisburg war und sowohl der CDU als auch der CSU angehörte, ist darüber hinaus Vorsitzender des rechtskonservativen "Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten". Dieser hatte in der Vergangenheit in mehreren Wahlkämpfen Plakate und Broschüren produziert, die zur Wahl der AfD aufriefen. Die aktuelle Kampagne stehe aber in keinerlei Zusammenhang mit der AfD, betonte Bendels. Auch die AfD hatte mitgeteilt, es gebe keinerlei Verbindung zwischen der AfD und der in Rede stehenden Anti-Grünen-Kampagne.

Schmähplakate gegen die CDU in mehreren nordrhein-westfälischen Städten

In der vergangenen Woche waren auch in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens falsche Wahlplakate der CDU aufgetaucht. "Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es.“, steht auf Postern, die in Düsseldorf zu sehen waren. Die Plakate waren in CDU-typischer Farbgestaltung aufgemacht. Der Düsseldorfer CDU-Vorsitzende Jarzombek sprach daraufhin von einem "Schmutzwahlkampf". Es sei eine Art der Auseinandersetzung, die in einer Demokratie nicht passieren dürfe. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nach Angaben der Düsseldorfer CDU nach wie vor unklar. Fake-Plakate gegen die CDU tauchten auch in Wuppertal und Essen auf.

SPD zog umstrittenes Video mit Angriffen auf die CDU zurück

Im Bundestagswahlkampf hatte die SPD zuletzt ein umstrittenes Wahlkampf-Video vollständig aus dem Verkehr gezogen. Der Kampagnenleiter habe ihm berichtet, dass der Spot nicht länger genutzt werde, teilte Kanzlerkandidat Scholz mit. Zugleich trat er Vorwürfen entgegen, mit dem Spot würden religiöse Bekenntnisse für den Wahlkampf missbraucht. Die Lesart stimme nicht, die SPD trete immer für eine offene und tolerante Gesellschaft ein, betonte Scholz.



In der kritisierten Wahlwerbung wird unter anderem die Aussage getroffen, dass man mit der CDU - Zitat- "erzkatholische Laschet-Vertraute" wähle, für die "Sex vor der Ehe ein Tabu" sei. Damit wird auf eine Aussage des nordrhein-westfälischen Staatskanzlei-Chefs Liminski angespielt. Die Äußerung stammt aus dem Jahr 2007, als Liminski 22 Jahre alt und noch Student war.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.