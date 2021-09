Die Kanzlerkandidaten von SPD sowie von CDU und CSU, Scholz und Laschet, haben nach den ersten Hochrechnungen beide den Regierungsauftrag für sich reklamiert.

Im Willy-Brandt-Haus in Berlin sagte Scholz, es sei ein großer Erfolg, dass so viele Bürger ihn als nächsten Kanzler wollten. Dennoch werde es ein langer Wahlabend. Laschet betonte, er werde alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Der CSU-Vorsitzende Söder sprach von einer Absage an eine rein linke Regierung. Die SPD habe zu früh gejubelt, meinte Söder.



Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, räumte persönliche Fehler in der Kampagne ein. Man habe als führende Kraft das Land gestalten wollen. Diesmal habe es jedoch nicht gereicht. Der Vorsitzende der FDP, Lindner, sprach sich für eine sogenannte Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen aus – und kündigte zugleich eine harte Haltung in möglichen Verhandlungen an.

Die AfD-Spitzenkandidatin Weidel sprach von einem sehr soliden Ergebnis für ihre Partei. Die Parteichefin der Linken, Hennig-Wellsow, bezeichnete die Verluste der Linkspartei als schweren Schlag. In den vergangenen Jahren habe die Linkspartei viele Fehler gemacht, sagte Hennig-Wellsow.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.