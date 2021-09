Nach dem zweiten TV-Triell der Kanzlerkandidaten wird erneut der Vorwurf erhoben, dass darin wichtige Themen nicht angesprochen wurden.

Unter anderem ein Fehlen von Außenpolitik wurde beklagt. Mit Blick auf Afghanistan sagte der Präsident der Diakonie, Lilie, im Deutschlandfunk, in diesem Triell sei kein einziges Wort zur riesigen humanitären Herausforderung, die man dort jetzt vor sich habe, gesagt worden. Das habe für ihn in erschreckender Weise gezeigt, wie selbstbezogen und wie weltvergessen man im Moment in Deutschland sei. Wissenschaftler verwiesen in diesem Zusammenhang bei einer Tagung an der Universität Erlangen-Nürnberg auf das Thema Migration. Dieses werde selbst im gesamten Bundestagswahlkampf kaum thematisiert, obwohl das Thema Migration aus Sicht der Wähler eine relativ hohe Priorität habe.



Der FDP-Vorsitzende Lindner meinte, wesentliche Themen wie die Bildung seien nicht zur Sprache gekommen. Es sei vor allem um Umverteilung von Geldern gegangen. Dem Linken-Spitzenkandidaten Bartsch fehlten Debatten über Kinderarmut, Inflationsentwicklung und gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West. AfD-Chef Chrupalla sagte im ZDF, die Sorgen der Mittelschicht seien inhaltlich zu kurz gekommen.



Mehr als 11 Millionen Zuschauer hatten das Triell zwischen Laschet, Scholz und Baerbock bei ARD und ZDF gestern Abend verfolgt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.