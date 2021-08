CDU und CSU starten zur Stunde in die letzte Wahlkampfphase.

Im Berliner Tempodrom werden dazu Unions-Kanzlerkandidat Laschet, Bundeskanzlerin Merkel und der Vorsitzende der CSU, Söder, erwartet. Zudem sind Videoschalten zu Wahlkampfteams in ganz Deutschland geplant.



Söder äußerte sich in einem Interview unzufrieden. Es herrsche angesichts der Umfragen verständlicherweise große Unruhe in der Union, sagte er dem "Münchner Merkur". Jetzt sei die Zeit des Erwachens, Durchstartens und Kämpfens gekommen. Man werde nicht einfach so ins Kanzleramt einziehen, sondern müsse hart darum kämpfen. Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte mehr Engagement im Wahlkampf. Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, bei der Mobilisierung gebe es noch Luft nach oben. Ein Ergebnis von über 30 Prozent für die Union sei notwendig, um ihren Führungsanspruch zu untermauern.

