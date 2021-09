Bei der Bundestagswahl hat die SPD einen knappen Sieg errungen.

Wie der Bundeswahlleiter mitteilte, kommen die Sozialdemokraten nach Auszählung aller Wahlkreise auf 25,7 Prozent der Stimmen und gewinnen demnach im Vergleich zur letzten Bundestagswahl mehr als 5 Prozentpunkte hinzu. CDU und CSU erhalten zusammen 24,1 Prozent und verzeichnen historisch schlechte Ergebnisse. Drittstärkste Kraft im neuen Bundestag sind laut ARD die Grünen mit 14,8 Prozent. Sie erzielen ein Plus von 5,7 Punkten. Die FDP erhält 11,5 Prozent; die AfD kommt auf 10,3 Prozent. Die Linke bleibt im Parlament. Sie liegt der Hochrechnung zufolge zwar knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde, gewinnt jedoch mindestens drei Direktmandate in Berlin und Leipzig. Auch dem Südschleswigschen Wählerverband gelingt wohl der Einzug mit einem Mandat. Die Partei der nationalen Minderheiten der Dänen und Friesen ist von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.



Die Wahlbeteiligung lag mit 76 Prozent etwas niedriger als 2017.



